Пензячка просит привести в порядок «Кукушку» на ул. Московской (видео)

В «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс» обратилась жительница города, которая считает, что памятник «Часы с кукушкой» пора привести в порядок. Циферблат помутнел, а вокруг него растут сорняки.

Пернатая обитательница домика у Фонтанной площади отсчитывает полдень. Привычный для горожан звук слышен в этом сквере уже не первый десяток лет. Однако, по мнению одной из жительниц Пензы, кукушка вместе с часами потеряла свой лоск и больше не достойна того, чтобы называться символом города. О чем женщина сообщила в «Жалобной книге» информационного агентства «Пенза-Пресс».

«Знаменитая кукушка в центре города совсем не выглядят, как городская достопримечательность: стекло циферблата грязное или помутнело так, что цифры трудно разглядеть, а вокруг — бурьян и одуванчики. Стыдно даже показать гостям города», — написано в жалобе.

В советские годы часы с кукушкой были своеобразным брендом Пензенской губернии. Было очень престижно иметь такие у себя дома.

«Их было два или три вида, по-моему. Из самого «дорогого» варианта — деревянный, большая коробка — эти часы взяли за основу памятника. Сделали вот этот постамент сказочный», — рассказал краевед Игорь Шишкин.

Памятник установили в той части Пензы, которая считалась прогулочной зоной еще с конца XIX века. По словам краеведа, ничего подобного в других городах еще не создавалось.

Часы с Кукушкой появились в Пензе в 70-е годы прошлого века. С тех пор горожане в любую погоду, в дождь, снег и 30-градусную жару назначают здесь встречи и романтические свидания.

Конструкцию часов собирали сразу на трех заводах области. Основание сделали на Дизельном. Хрустальные столбики привезли из Никольска, а сердце часов изготовили на Сердобском часовом заводе, сообщает телеканал «Экспресс».

Несколько лет назад «Кукушка» пострадала от рук вандалов. Алюминиевые и чугунные части конструкции были сломаны и украдены. К 350- летию Пензы часы отреставрировали, но стекло циферблата так и не поменяли. Однако пензенцы и гости города продолжают любоваться легендарным памятником.

За благоустройство территории сквера у «Кукушки» отвечает МУП «Зеленое хозяйство». Как сообщила главный архитектор организации, цветы на клумбе перед памятником продолжат высаживать, как только стихия успокоится и земля просохнет.