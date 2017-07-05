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В Пензе объявлено штормовое предупреждение

5 июля в 17:54 586 просмотров

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили о штормовом предупреждении.

Местами в Пензенской области ожидается ливень, который сохранится в ночь на 6 июля.

Жителям региона рекомендуют максимально исключить пребывание на открытой территории. Находясь на улице, необходимо избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. Также не рекомендуется ставить свои транспортные средства под деревья и непрочные конструкции.

«Все подразделения МЧС продолжают функционировать в режиме повышенной готовности. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации и вашей жизни угрожает опасность, звоните в службу спасения по номеру «101» с мобильного телефона», — сообщили в ведомстве.


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