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В Пензе конкурс по выбору скульптуры Матери завершится 13 июля

6 июля в 08:18 144 просмотра
«Материнство».

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Мэрия Пензы проводит конкурс на разработку проекта скульптуры Пензе на тему «Материнство».

«Для участия в первом этапе Конкурса поступили работы от 14 участников: В. Ю. Кузнецов, Н. И. Береснев, А. А. Громов, Д. Н. Димаков, Т. А. Золотарева, Н. М. Мордовин, В. Ю. Панферов, Г. М. Феоктистов, А. И. Фокин, А. С. Хачатурян, М. В. Баскаков, В. А. Трулов, А. Е. Киреев, Ю. Е. Ткаченко», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Было организовано «слепое» голосование, по итогам которого наибольшее количество голосов было отдано работам Н. М. Мордовина (Вариант № 1 — «Ладушки» — 10 голосов и вариант № 3 — «Мать» — четыре голоса), работе В. Ю. Кузнецова (Вариант № 2 — «Карусель» — восемь голосов).

Конкурсная комиссия отметила, что качество художественных решений представленных на конкурс работ является высоким. Это позволило определить финалистов для участия во втором этапе конкурса, который начался с 19 июня и завершится 13 июля. Это Н. М. Мордовин с двумя работами и В. Ю. Кузнецов с одной.

Победитель второго этапа получит право на реализацию своего замысла в Пензе.

Пензенцам предлагают высказать свое мнение о качестве, оригинальности и художественной ценности декоративной скульптуры, а также месте ее размещения.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/

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