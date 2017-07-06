В Пензе конкурс по выбору скульптуры Матери завершится 13 июля

«Для участия в первом этапе Конкурса поступили работы от 14 участников: В. Ю. Кузнецов , Н. И. Береснев , А. А. Громов , Д. Н. Димаков , Т. А. Золотарева , Н. М. Мордовин , В. Ю. Панферов , Г. М. Феоктистов , А. И. Фокин , А. С. Хачатурян , М. В. Баскаков , В. А. Трулов , А. Е. Киреев , Ю. Е. Ткаченко», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Было организовано «слепое» голосование, по итогам которого наибольшее количество голосов было отдано работам Н. М. Мордовина (Вариант № 1 — «Ладушки» — 10 голосов и вариант № 3 — «Мать» — четыре голоса), работе В. Ю. Кузнецова (Вариант № 2 — «Карусель» — восемь голосов).

Конкурсная комиссия отметила, что качество художественных решений представленных на конкурс работ является высоким. Это позволило определить финалистов для участия во втором этапе конкурса, который начался с 19 июня и завершится 13 июля. Это Н. М. Мордовин с двумя работами и В. Ю. Кузнецов с одной.

Победитель второго этапа получит право на реализацию своего замысла в Пензе.

Пензенцам предлагают высказать свое мнение о качестве, оригинальности и художественной ценности декоративной скульптуры, а также месте ее размещения.