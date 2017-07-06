В Пензе конкурс по выбору скульптуры Матери завершится 13 июля

«Для участия в первом этапе Конкурса поступили работы от 14 участников:
Было организовано «слепое» голосование, по итогам которого наибольшее количество голосов было отдано работам
Конкурсная комиссия отметила, что качество художественных решений представленных на конкурс работ является высоким. Это позволило определить финалистов для участия во втором этапе конкурса, который начался с 19 июня и завершится 13 июля. Это
Победитель второго этапа получит право на реализацию своего замысла в Пензе.
Пензенцам предлагают высказать свое мнение о качестве, оригинальности и художественной ценности декоративной скульптуры, а также месте ее размещения.