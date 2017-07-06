Ученые в России будут выращивать овощи с помощью лазера

Ученые Росинформагротеха, подведомственного Минсельхозу РФ, придумали лазерную технологию, которая позволяет сократить использование химикатов и удобрений для растений и овощей.

Как сообщают «Известия», лазерный луч может регистрировать данные о распылении жидкости и передавать их на компьютер.

Разработчики отметили, что лазер позволит снизить использование удобрений и инсектицидов на 20−30%. Производители считают, что новая технология окажет эффективное влияние на сельскохозяйственный спектр.

Сейчас она проходит испытания, в ближайшее время ученые планируют начать сотрудничество с предприятиями.

Эксперты оценили потенциал лазерного луча, впрочем, добавив, что, по их мнению, использование разработки «Росинформагротеха» кажется «пока что чем-то фантастическим».