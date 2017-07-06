Вам будет интересно
Наши новости
«Аэрофлот» удвоил компенсацию за питание при задержке вылета
Ростуризм опроверг информацию о нехватке гостиниц для болельщиков FIFA 2018
Online-bookmakers.ru — идеальный ресурс для любителей ставок
Минэкономразвития связывает падение ВВП в России с демографией
В регионах не хватает гостиниц для болельщиков ЧМ-2018 — Ростуризм
Ученые обнаружили новую опасность загара
В социальной сети «ВКонтакте» появилась новая опция
Правительство выделит 2 млрд рублей на поддержку ипотечников
Каждый десятый россиянин мечтает переехать за границу
Самое главное об интерактивных ставках в рунете, или как заключать пари легально?

Ученые в России будут выращивать овощи с помощью лазера

6 июля в 08:35 64 просмотра
, подведомственного Минсельхозу РФ, придумали лазерную технологию, которая позволяет сократить использование химикатов и удобрений для растений и овощей.

" data-title="Ученые в России будут выращивать овощи с помощью лазера — Пенза-пресс, рунет за день">

Ученые Росинформагротеха, подведомственного Минсельхозу РФ, придумали лазерную технологию, которая позволяет сократить использование химикатов и удобрений для растений и овощей.

Как сообщают «Известия», лазерный луч может регистрировать данные о распылении жидкости и передавать их на компьютер.

Разработчики отметили, что лазер позволит снизить использование удобрений и инсектицидов на 20−30%. Производители считают, что новая технология окажет эффективное влияние на сельскохозяйственный спектр.

Сейчас она проходит испытания, в ближайшее время ученые планируют начать сотрудничество с предприятиями.

Эксперты оценили потенциал лазерного луча, впрочем, добавив, что, по их мнению, использование разработки «Росинформагротеха» кажется «пока что чем-то фантастическим».


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics