Ученые в России будут выращивать овощи с помощью лазера

Как сообщают «Известия», лазерный луч может регистрировать данные о распылении жидкости и передавать их на компьютер.
Разработчики отметили, что лазер позволит снизить использование удобрений и инсектицидов на 20−30%. Производители считают, что новая технология окажет эффективное влияние на сельскохозяйственный спектр.
Сейчас она проходит испытания, в ближайшее время ученые планируют начать сотрудничество с предприятиями.
Эксперты оценили потенциал лазерного луча, впрочем, добавив, что, по их мнению, использование разработки «Росинформагротеха» кажется «пока что чем-то фантастическим».