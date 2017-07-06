По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), россияне стали тратить больше денег на текущие нужды и меньше откладывать.

Как сообщают «Известия», эксперты связывают это с выходом страны из экономического кризиса.

В 2015 году 47% россиян старались сохранить деньги, а затем расходовать остаток. В 2017 году почти такое же количество жителей страны (46%) тратят все деньги сразу, ничего не откладывая. Наиболее склонны к сбережениям молодые люди от 18 до 24 лет и представители старшего поколения (от 55 лет).

«В 2017 году ситуация в экономике стала более стабильной по сравнению с 2015—2016 годами, и многие решили сделать крупные покупки, которые до этого по разным причинам откладывали», — сообщил вице-президент одногоо из российских банков Роман Цивинюк.