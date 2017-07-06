Пензенцы обнаружили в городе жука-оленя. ФОТО

Снимок появился в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».
Пензенцы в комментариях определили вид насекомого и строят предположения относительно того, откуда он взялся в необычной среде обитания.
«Это жук-олень! А как он у вас появился?» — написал пользователь Андрей Добрышкин.
«Космический десант? Началось?» — пошутила Ольга Савушкина.
«Бывает, прилетают летом, может быть, на фурах южных приезжают, тоже находили такого несколько лет назад», — предположила Маргарита Ведюшкина.
«Сегодня про них по телевизору показывали, их выпустили на Олимпийскую аллею, они в Красную книгу занесены», — проинформировал подписчик группы Павел Замков.