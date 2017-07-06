Пензенцев снова приглашают на УЗИ

15 июля в рамках очередной субботней акции в Пензенской области в медицинских учреждениях врачи будут проводить ультразвуковые исследования. На прием приглашают как взрослых, так и детей.

Взрослых горожан приглашают на УЗИ по предварительной записи без направления врача в следующие поликлиники:

№ 1 — ул. Набережная р. Мойки, 51 (32−15−07, 99−87−19),

№ 2 — ул. Володарского, 34 (56−35−43, 98−33−22),

№ 3 — ул. Светлая, 1 (99−60−51),

№ 4 — ул. Парковая, 3 (55−00−90),

№ 5 — пр-д Жемчужный, 8а (94−62−52),

№ 6 — ул. Гагарина, 24 (49−83−95),

№ 7 — ул. Аустрина, 160 (99−98−52, 99−98−54),

№ 8 — ул. Краснова, 60 (99−20−78, 99−15−39),

№ 9 — ул. Баумана, 65 (99−15−28),

№ 14 — ул. Стасова, 7 (98−45−00).

Записаться можно по телефону контакт-центра для взрослого населения: 999−130.

«Маленьких пациентов врачи будут ждать в Городской детской поликлинике по адресу: город Пенза, 1-й проезд Рахманинова 12, 5 этаж. Записаться можно по телефону единого контакт-центра для детского населения: 990−130», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

Жителям районов области необходимо уточнить информацию в регистратуре соответствующей медицинской организации лечебного учреждения.