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В России изменили порядок прохождения альтернативной службы

6 июля в 09:40 406 просмотров

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в порядке прохождения альтернативной гражданской службы.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, «гражданину, проходящему альтернативную гражданскую службу, при использовании им отпуска по уходу за ребенком будет предоставляться свободное от работы время для проезда к месту использования такого отпуска и обратно».

Кроме того, отмечает ТАСС, определяются случаи, о которых работодатель должен сообщать следственным органам: неявка к месту прохождения альтернативной гражданской службы, отказ от заключения срочного трудового договора, покидание без согласования с представителем работодателя населенного пункта, в котором ведется прохождение службы и др.


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