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Кувайцев устроил внезапную проверку лагерю «Юность»

6 июля в 09:59 466 просмотров
«Юность», чтобы проверить, как организован отдых 170 детей, которые приехали туда во вторую смену.

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Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев совершил внеплановый выезд в детский оздоровительный лагерь «Юность», чтобы проверить, как организован отдых 170 детей, которые приехали туда во вторую смену.

Виктор Кувйцев осмотрел корпуса, столовую, душевые и уборные, библиотеку, кинозал, комнату кружковой работы, компьютерный класс, спортивный и актовый залы. Потом он пообщался с детьми, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Лагерь оборудован системой автоматической пожарной сигнализации и камерами видеонаблюдения. Во время плавания в бассейне за детьми постоянно наблюдает медицинская сестра. С теми, кто не умеет плавать, проводят индивидуальные занятия.

«Вопросы безопасности в лагере снимать с контроля нельзя ни на один день», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

В ходе осмотра градоначальник отметил, что руководство грамотно спланировало комплекс мероприятий по укреплению здоровья детей.

«Оздоровление детей, летний отдых школьников — на особом контроле», — добавил Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_ozdorovlenie_detey_letniy_otdykh_shkolnikov_na_osobom_kontrole/

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