Кувайцев устроил внезапную проверку лагерю «Юность»

Виктор Кувйцев осмотрел корпуса, столовую, душевые и уборные, библиотеку, кинозал, комнату кружковой работы, компьютерный класс, спортивный и актовый залы. Потом он пообщался с детьми, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Лагерь оборудован системой автоматической пожарной сигнализации и камерами видеонаблюдения. Во время плавания в бассейне за детьми постоянно наблюдает медицинская сестра. С теми, кто не умеет плавать, проводят индивидуальные занятия.
«Вопросы безопасности в лагере снимать с контроля нельзя ни на один день», — подчеркнул Виктор Кувайцев.
В ходе осмотра градоначальник отметил, что руководство грамотно спланировало комплекс мероприятий по укреплению здоровья детей.
«Оздоровление детей, летний отдых школьников — на особом контроле», — добавил Виктор Кувайцев.