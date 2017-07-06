Кувайцев устроил внезапную проверку лагерю «Юность»

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев совершил внеплановый выезд в детский оздоровительный лагерь «Юность», чтобы проверить, как организован отдых 170 детей, которые приехали туда во вторую смену.

Виктор Кувйцев осмотрел корпуса, столовую, душевые и уборные, библиотеку, кинозал, комнату кружковой работы, компьютерный класс, спортивный и актовый залы. Потом он пообщался с детьми, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Лагерь оборудован системой автоматической пожарной сигнализации и камерами видеонаблюдения. Во время плавания в бассейне за детьми постоянно наблюдает медицинская сестра. С теми, кто не умеет плавать, проводят индивидуальные занятия.

«Вопросы безопасности в лагере снимать с контроля нельзя ни на один день», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

В ходе осмотра градоначальник отметил, что руководство грамотно спланировало комплекс мероприятий по укреплению здоровья детей.

«Оздоровление детей, летний отдых школьников — на особом контроле», — добавил Виктор Кувайцев.