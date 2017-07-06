Пензенские специалисты будут стажироваться в Рязани

По информации пресс-центра правительства Пензенской области, в ходе встречи стороны обсудили возможность размещения на предприятиях региона заказа на производство аттестованного телекоммуникационного оборудования, а также перспективы сотрудничества в сфере образования и стажировки пензенских студентов на производственных площадках компании.

«Промышленность Пензенской области развивается, мы заинтересованы в создании новых производственных площадок высокотехнологичной продукции, открытии совместных предприятий. Основа для этого есть. С советских времен в регионе работают заводы по производству электротехники, есть кадровый потенциал. В Пензенском государственном университете готовят молодых специалистов», — рассказал губернатор.

Глава региона предложил представителям компании «D-Link Russia», являющейся разработчиком и производителем сетевого и телекоммуникационного оборудования, посетить предприятия «Старт» и «Электроприбор», чтобы оценить возможности размещения на их базе производственных площадок.

«Мы заинтересованы в производстве оборудования, но его нужно также тестировать и настраивать, для чего необходимо решить задачу подготовки квалифицированного персонала. Мы готовы в течение следующего года в ускоренном режиме провести подготовительный цикл для подготовки инженеров-сетевиков», — сообщил генеральный директор «D-Link Russia» Владимир Липпинг.

Руководство компании заявило о готовности предоставить первичные обучающие материалы для организации лекций в ПГУ и определения уровня подготовки студентов, а также организовать стажировку пензенских молодых специалистов на предприятиях «D-Link» в Рязани", — сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.