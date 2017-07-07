На минувшей неделе Пензу посетил известный земляк, финалист шоу «Минута славы» Кирилл Сверчков. В городе ему удалось побывать лишь пару дней, это связано, прежде всего, с плотным графиком работы артиста в Москве. Корреспондент ИА «Пенза-Пресс» побеседовал с Кириллом о планах открытия в городе собственной цирковой школы, взглядах на современное искусство, жизни после участия в популярном телепроекте и многом другом.

— Здравствуй, Кирилл, впервые после «Минуты славы» ты приехал в родной город, скажи, как изменилась твоя жизнь после участия в шоу?

— Добрый день! Я не раз уже говорил, что это — всего лишь ступень в большой лестнице жизни. Кардинально ничего не изменилось, правда, познакомился с интересными людьми, например, Владимиром Владимировичем Познером и идейными единомышленниками.

— Когда и как ты начал осваивать цирковое искусство?

— В цирковую школу меня отдали родители с первого класса в Пензе. Сначала я учился в школе № 11, но спустя полгода перешел в гимназию № 13, там обязательно нужно было выбрать профиль, а мой дедушка был знаком с директором цирковой школы, поэтому выбор был очевиден. Десять лет учился, ну и потом продолжил заниматься сам.

— Есть ли планы открыть цирковую школу в Пензе, где бы учились юные таланты?

— Мне это интересно, но сам я не потяну по явным причинам. Как минимум, потому что я нахожусь в Москве. Если будут предложения «свыше», то — с радостью! Идеи есть, и реализовать в Пензе все можно. Я думаю, цирковая студия, а лучше школа, пользовалась бы успехом у детей!

— Что успел посмотреть в городе? С кем встретился?

— Стандартно, навестил всех родственников, съездил в деревню, помог родителям в домашних делах. Встретился с друзьями, погулял по городу. Был в Пензе пару дней, поэтому много чего не успел. Например, погулять по набережной.

— Кирилл, знаю, что на региональном Кубке КВН ты познакомился с губернатором, о чем говорили?

— Случайно увидел губернатора, незамедлительно решил поздороваться, подошел, сказал кто я, он пожал руку и предложил сфотографироваться. Надеюсь, это не последняя встреча, Иван Александрович к себе располагает.

— Как ты относишься к шапито-клоунам, гастролирующим по школам? Небольшие труппы с примитивными номерами — люди просто зарабатывают деньги, а у детей портится впечатление из-за них о цирке?

— Шапито были и есть неплохие, но и всегда будут те, кто хитрым путем зарабатывает деньги. По ним, конечно, нельзя судить о цирковом искусстве в целом! Я думаю, что сейчас люди уже с холодной головой выбирают, на что тратить средства. В век интернета спокойно можно почитать отзывы. Ну а где водятся деньги, всегда будет так, как бы это не звучало: есть спрос — есть предложения. Отношусь к таким труппам, скорее, никак. Я бы не пошел на такое смотреть даже бесплатно.

— Каким, по твоему мнению, должен быть современный цирк, согласен ли ты с утверждением, что сегодня он переживает кризис — мало стоящих номеров, мало талантливых артистов?

— Цирк — это тот же шоу-бизнес, только не в медиапространстве. Его можно сравнить с нашей поп-эстрадой. Так сказать, есть что послушать, и многое выключить хочется. Кадры отличные, идеи. Но нет условий, при которых хотелось бы творить. Ведь люди, творческие по своей натуре, — не бизнесмены, а у нас приходится не только трудиться над своим делом, но и думать, как денег заработать. Люди распыляются, и в итоге имеем то, что имеем. Цирк должен дарить эмоции, как маленькому ребенку, так и взрослому.

— Пензенский цирк им. Терезы Дуровой с 2011 года находится на реконструкции. Нет ли желания выступить в нем после открытия?

— Если память мне не изменяет, то я точно выступал в старом цирке. Ну и в новом с радостью порадую пензенцев, приглашайте!

&amp;lt;strong&amp;gt;- Над чем ты сейчас работаешь в столице?&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;-Живу<span style="margin-right:-0.2em;">,</span><span style="margin-left:0.2em;"> </span>вдохновляюсь<span style="margin-right:-0.2em;">,</span><span style="margin-left:0.2em;"> </span>творю<span style="margin-right:-0.2em;">,</span><span style="margin-left:0.2em;"> </span>работаю. Тут на месте не посидишь. В данный момент вместе выступаю с отличным коллективом<span style="margin-right:-0.2em;">,</span><span style="margin-left:0.2em;"> </span>плюс — сам от себя<span style="margin-right:-0.2em;">,</span><span style="margin-left:0.2em;"> </span>ну и на разных проектах. И так же продумываю некоторые личные идеи.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;