Белозерцев: В каждом уголке региона должна быть доступна сотовая связь

«В регионе осуществляет деятельность большая четверка — «Билайн», МТС, «МегаФон», Tele2. Пензенцы достойны того, чтобы в каждом уголке региона была доступна связь. Приятно удивлен, когда приезжаю в населенный пункт и приходят пенсионеры, говорят, что им нужен интернет. Раньше наши бабушки и мамы в этом возрасте вязали свитера и варежки, сейчас ситуация изменилась. Это нормально, это требование сегодняшнего времени», — отметил Иван Белозерцев на совещании с операторами сотовой связи.

По словам губернатора, обращения с просьбой провести связь поступают во все инстанции, вплоть до президента.

«Например, житель села Николаевка Малосердобинского района обращался в администрацию президента. Жители Никольского района обращались ко мне за помощью, сказали, что есть серьезные проблемы с сотовой связью. Сердобский район, село Кирово — пишут, что в населенном пункте живет более 500 человек, но практически нет возможности пользоваться интернетом, скорость соединения очень низкая. Надо понять, что нам нужно сделать, чтобы решить эти проблемы и обеспечить людей связью», — отметил глава региона.

Первый зампред правительства Андрей Кулинцев сообщил, что Пензенская область имеет очень развитую сеть по предоставлению услуг связи. Их оказывает, в общей сложности, 31 оператор.

«Доступ к 4G имеют более 850 тысяч человек в регионе. Это самый высокоскоростной интернет, но он доступен не везде, даже на территории Пензы. Что касается объема услуг связи — показатель растет: в 2016 год — почти 4,7 млрд рублей, около 1,2 млрд руб за первый квартал 2017 года», — отметил он.

В 2016 году обновили более 50% базовых станций сотовой связи, около 30 планируется ввести в эксплуатацию до конца 2017-го. Это увеличит качество и плотность связи.

Однако есть и проблемы. По словам Андрея Кулинцева, операторы не стремятся заходить в малочисленные населенные пункты и устанавливают станции там в последнюю очередь.

«Мы оказываем поддержку, выделяем земельные участки под вышки, а они не идут туда, где невыгодно, где мало людей. Это неправильно, надо общаться с ними. Давайте сделаем так, чтобы населенные пункты тоже покрывали, потому что люди нуждаются, просят. Высокоскоростной интернет должен быть в школе, на почте, везде, где есть население. В Пензе на ул. Карла Маркса — хорошая связь, по ул. Захарова спускаешься, по Окружной едешь — пропадает. Почему мы не можем решить эту проблему? К этому привыкнуть невозможно», — сказал Иван Белозерцев.