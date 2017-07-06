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В Пензе спустя 14 лет вынесли приговор насильнику и убийце

6 июля в 11:40 352 просмотра
, насильственные действия сексуального характера и умышленное убийство.

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38-летнего уроженца Ташкента приговорили к 19 годам за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и умышленное убийство.

Напомним, в ночь с 19 на 20 октября 2002 года в районе улиц Фрунзе и Шмидта он изнасиловал, а потом убил 22-летнюю пензячку.

«Преступления долгое время оставались нераскрытыми. С места происшествия изъяли образцы биологического материала преступника и поставили на учет для возможного выявления генетического совпадения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

В 2014 году мужчину осудили в городе Воронеже и приговорили к четырем годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней девушки. По результатам проверки заключенных установили совпадение его генетического профиля с генетическим профилем следа с места преступления в Пензе в 2002 году.

Мужчина в преступлениях не признался, однако его вину доказали в полном объеме.

К моменту рассмотрения дела сроки давности привлечения к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности истекли.

Судом мужчине за совершение убийства в Пензе и изнасилование в Воронеже назначили 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год после отбытия основного наказания, сообщают в ведомстве.

Отец погибшей девушки не захотел воспользоваться своим правом заявить гражданский иск, но попросил суд о назначении преступнику максимально строгого наказания. Приговор в законную силу не вступил.


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