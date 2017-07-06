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Пензенский журналист выиграл спецприз престижного медиаконкурса

6 июля в 11:58 246 просмотров
«Репортер. Пенза» Вадим Скворцов покорил жюри конкурса «МедиаБургер» необычным гонзо-репортажем*.

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Журналист газеты «Репортер. Пенза» Вадим Скворцов покорил жюри конкурса «МедиаБургер» необычным гонзо-репортажем*.

Материал про Кузнецк не дотянул до победы совсем немного, признался Вадим Скворцов.

«В жюри отметили, что у меня крутой и необычный гонзо-репортаж, но я немного переиграл со стилистикой. Забавно, что организаторы назвали мой стиль «пензо-журналистика». На разборе работ организаторы выделили меня и сказали, что не могут не наградить за текст, и подарили небольшой спецприз — наушники. Я совсем не расстроился и, надеюсь, неплохо показал свой город. Полон мотивации писать лучше, тем более, что первый шаг уже сделан», — пояснил автор.

В итоге в номинации «текстовый репортаж» лучшей признали работу Екатерины Фоминой из «Новой Газеты». Полный список победителей можно посмотреть здесь.

Напомним, форум для молодых журналистов проходил в Сыктывкаре. В нем принимали участие авторы 30 лучших работ со всей страны.

* Гонзо-журналистика — направление в журналистике, для которого характерны глубоко субъективный стиль повествования от первого лица, при этом репортер выступает в качестве непосредственного участника описываемых событий, используя свой личный опыт и открыто выражая эмоции.

Фотография: https://www.instagram.com/skvrtsov/, фото предоставлено Вадимом Скворцовым (на снимке - с победительницей конкурса)

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