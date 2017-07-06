Пензенцев приглашают на международную выставку стройтехники

Производителей строительных материалов приглашают к участию в международной выставке строительной техники и оборудования для производства строительных материалов BICES 2017, которая пройдет с 18 по 23 сентября.

Выставка BICES проводится с 1989 года дважды в год. За 28-летнюю историю развития она стала самой влиятельной выставкой спецтехники в Азии и вошла в десятку ведущих мировых выставок.

«Более 1400 компаний производителей из 30 стран представят свою продукцию в 2017 году на площади 190 000 кв. м», — сообщает пресс-служба министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

В рамках мероприятия будет работать центр интерактивных симуляторов. Планируется проведение форумов, конференций и семинаров, включая саммит 50 крупнейших производителей спецтехники.