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Мэрия Пензы требует снести 5 торговых объектов в Арбеково и Терновке

6 июля в 12:26 332 просмотра

Мэрия Пензы требует собственников пяти нестационарных торговых объектов освободить занимаемые места.

Соответствующие требования опубликованы на сайте администрации города.

Собственникам объектов на ул. Генерала Глазунова, 2 и 4, а также на пр. Победы, 45 необходимо снести киоски до 7 июля, в противном случае им грозит административная ответственность.

Собственников клетки, а также киоска по продаже воды, располагающихся на ул. Терновского, 164, просят убрать торговые объекты до 18 июля.

Напомним, в соответствии с Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» городская администрация разработала схему расстановки нестационарных торговых объектов в Пензе. Все самовольно размещенные на муниципальной земле киоски требуют демонтировать.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/sobstvennik_kiosk_demontiroval_sam/

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