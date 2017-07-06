Для спасения центра помощи бездомным животным не хватает 140 тыс. руб

«Дорогие друзья, мы хотим поделиться с вами новостью: подписано мировое соглашение с компанией «Т-строй». 28 июня мы покрыли долг по исковому заявлению на сумму 100 000. Конечно, сумма долга уменьшилась, но впереди еще — покрытие второй части, взнос за которую должен пройти не позднее 30 июля», — говорится в группе фонда.
Полностью погасить задолженность по аренде надо до 31 августа.
Директор организации Дарья Жалнина рассказала, что деньги собирают всем миром любыми доступными способами: в соцсетях, на благотворительных мероприятиях, с помощью ящиков для пожертвований.
«Мы хотим поблагодарить каждого, кто обращает внимание на наши проблемы и поддерживает нас в сложившейся ситуации!» — отметила Дарья Жалнина.
Напомним, более 239 тысяч рублей фонд задолжал за аренду здания в 2015—2016 годах. Сейчас волонтеры пытаются получить помещение от города в безвозмездную аренду, чтобы исключить возникновение подобной ситуации в дальнейшем и тратить собранные деньги непосредственно на помощь животным.