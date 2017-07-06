Пензенцы называют голосование за скульптуру Матери необъективным

Пензенцам предлагают выбрать один из трех вариантов:

На момент публикации лидирует вариант № 1 «Мать» (25 голоса), «Карусели» отдали предпочтение 18 человек, за «Ладушек» высказались 18 горожан.

Напомним, эти три проекта выбрал экспертный совет из двух десятков работ. Результаты отбора тогда вызвали бурное обсуждение в соцсети. Многие не одобрили представленные проекты. Однако в голосовании вариант «Против всех» так и не появился.

Отдать предпочтение понравившейся скульптуре можно на сайте мэрии в разделе «Новости», баннер находится справа. Горожане отмечают, что эскизы работ в голосовании не представлены, ориентироваться приходится по названию или толкьо после прочтения новости о конкурсе, что очень неудобно.

Также среди минусов горожане отмечают то, что с одного и того же IP-адреса можно голосовать несколько раз.

«Я не считаю голосование четным и оправданным!!! Я уже три раза проголосовала со своего компьютера с одного и того же адреса!!! И все голоса учитываются! Получается опять накрутка? И о каком мнении горожан тут говорить?» — пишет пользователь группы «Это Пенза, Карл!» в «ВК» Ангелина Преображенская.

«Нет картинок к вариантам голосования… А если не знаешь, кто есть кто, то голосовать «вслепую»?! Я тоже несколько раз за один и тот же вариант проголосовала…» — добавила Виктория Лифанова.

Сергей Максимов