«Пенза-Пресс» изучило рекомендации мэрии по оформлению киосков

На сайте мэрии Пензы размещены рекомендации по оформлению нестационарных торговых объектов в городе. Журналисты ИА «Пенза-Пресс» решили подробно изучить их.

В постановлении «Об утверждении типовых архитектурных решений внешнего вида нестационарных торговых объектов на территории Пензы» обозначено пять видов объектов, которые могут быть размещены в городе: киоск, торговый павильон, торговая тележка, торговая палатка и елочный базар. Высота объектов не должна превышать три метра, их внешний вид должен соответствовать архитектурному облику района. Габариты объекта в ходе разработки архитектурно-художественного решения могут быть изменены не более чем на 20% от установленной нормы. Площадь объекта должна определяться в соответствии с требованиями по обеспечению необходимой ширины свободного прохода и возможностью размещения на территории внешнего благоустройства.

Торговые объекты нельзя размещать в арках зданий, на газонах, цветниках, детских игровых площадках, площадках для отдыха, спортивных площадках и тротуарах. Их можно устанавливать только на асфальто-бетоне или тротуарной плитке, в центре города допустим только второй вариант размещения.

Рядом обязательно должны стоять урны для мусора, летом торговые объекты рекомендуется оформлять кашпо и цветочными вазонами. Ночью предлагается дополнительное световое праздничное оформление.

В документе отдельно рассматривается дизайн ларьков по продаже кофе и воды.

Более подробно с требованиями к оформлению нестационарных объектов торговли можно ознакомиться здесь.

Узнать о том, как мэрия Пензы видит идеальные остановочные павильоны, можно, пройдя по ссылке.