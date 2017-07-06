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Какими мэрия Пензы видит идеальные остановки

6 июля в 13:59 360 просмотров
, касающееся оформления остановочных павильонов.

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Корреспонденты ИА «Пенза-Пресс» изучили постановление администрации города, касающееся оформления остановочных павильонов.

В документе отмечается, что остановки необходимо привести к единому стилю для совершенствования архитектурно-художественного облика города.

Мэрия предлагает три типа павильонов:

Также в постановлении в качестве обязательного элемента благоустройства значится урна для мусора, администрация города предлагает два варианта:

Более подробно с моделями остановочных павильонов, их габаритами и особенностями конструкции можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Также корреспонденты информагентства детально рассмотрели рекомендации мэрии по оформлению нестационарных торговых объектов в городе.


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