Какими мэрия Пензы видит идеальные остановки

В документе отмечается, что остановки необходимо привести к единому стилю для совершенствования архитектурно-художественного облика города.

Мэрия предлагает три типа павильонов:

Также в постановлении в качестве обязательного элемента благоустройства значится урна для мусора, администрация города предлагает два варианта:

Более подробно с моделями остановочных павильонов, их габаритами и особенностями конструкции можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Также корреспонденты информагентства детально рассмотрели рекомендации мэрии по оформлению нестационарных торговых объектов в городе.