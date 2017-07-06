Кувайцев проверил ход ремонта Свердловского моста

Главный инженер Александр Недопекин отчитался о выполненных работах: на объекте забили сваи, забетонировали конструктивы опор, смонтировали балки, а также подготовили поверхность пролетных строений под укладку асфальтобетона.

Также глава администрации осмотрел цех, где были изготовлены лестничные марши и фундаменты под них. Сейчас здесь готовы карнизные блоки, которые будут установлены по краю моста.

«Изготовление конструкций непосредственно на строительной площадке позволило сэкономить время на доставку материалов и значительно сократить сроки выполнения работ», — отметил Виктор Кувайцев.

«Он поблагодарил подрядчиков за добросовестное выполнение обязательств по контракту и качественные работы», — сообщает пресс-служба мэрии.