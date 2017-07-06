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Кувайцев проверил ход ремонта Свердловского моста

6 июля в 14:45 322 просмотра

6 июля глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход ремонта Свердловского моста.

Главный инженер Александр Недопекин отчитался о выполненных работах: на объекте забили сваи, забетонировали конструктивы опор, смонтировали балки, а также подготовили поверхность пролетных строений под укладку асфальтобетона.

Также глава администрации осмотрел цех, где были изготовлены лестничные марши и фундаменты под них. Сейчас здесь готовы карнизные блоки, которые будут установлены по краю моста.

«Изготовление конструкций непосредственно на строительной площадке позволило сэкономить время на доставку материалов и значительно сократить сроки выполнения работ», — отметил Виктор Кувайцев.

«Он поблагодарил подрядчиков за добросовестное выполнение обязательств по контракту и качественные работы», — сообщает пресс-служба мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_otmetil_rabotu_podryadnoy_organizatsii_po_remontu_sverdlovskogo_mosta/

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