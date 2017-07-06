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Электронной системе доверили охрану объектов связи на Кубке Конфедераций

6 июля в 15:13 200 просмотров
, где проводились матчи Кубка Конфедераций, охраняли устройства «Умный дом». В Сочи, Казани, Москве и Санкт-Петербурге серверные помещения и базовые станции находились под круглосуточным наблюдением электронных стражей от Life Control.

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Впервые в истории спортивных соревнований объекты связи на стадионах, где проводились матчи Кубка Конфедераций, охраняли устройства «Умный дом». В Сочи, Казани, Москве и Санкт-Петербурге серверные помещения и базовые станции находились под круглосуточным наблюдением электронных стражей от Life Control.

Для охраны объектов были задействованы 53 комплекта оборудования, в числе которых — датчики движения, видеокамеры и датчики открытия дверей. Информация аккумулировалась Центром умного дома Life Control и передавалась в data-центр системы. В случае нештатной ситуации система оповещала оперативного дежурного ЕЦУС (Единый центр управления Сетью) «МегаФона».

«Во время проведения Олимпийских Игр в Сочи мы несколько раз столкнулись с актами вандализма в отношении нашего оборудования. Для того, чтобы такие ситуации не повторялись, мы задействовали устройства от Life Control. Благодаря этой системе мы круглосуточную получали информацию с наших объектов, в том числе аудио и видео в HD-качестве, что особенно пригодилось во время монтажа оборудования», — рассказал директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона» Ян Кухальский.

В рамках контракта по обеспечению объектов чемпионата услугами связи «МегаФон» обеспечил строительство, подготовку и эксплуатацию технической телекоммуникационной инфраструктуры на всех объектах, где проводились спортивные мероприятия. В частности, компания обеспечила радиопокрытие ключевых объектов к мероприятию; развернула магистральные DWDM-каналы с резервированием для ТВ-вещания; подключила к интернету стадионы, гостиницы, тренировочные площадки, места продажи билетов, стойки FIFA в аэропортах и на транспортных станциях; организовала выделенные L2 каналы и полносвязные VPN-сети; подключила услуги аналоговой и цифровой телефонии, а также организовала ISDN-телефонию, которая позволила спортивным комментаторам проводить репортажи.

Система Life Control появилась на российском рынке в конце 2016 года. Это первая экосистема умных вещей, созданная мобильным оператором в сотрудничестве к разработчиками из США, Италии и Китая.

Фотография: Фото предоставлено компанией "МегаФон"

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