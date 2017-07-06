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Пензенское УГИБДД наказало героев ролика, проехавших на «красный»

6 июля в 15:33 266 просмотров
видеоролика — водителей легковушек, проехавших на запрещающий сигнал светофора на перекрестке ул. Калинина и Чкалова, а также на пересечении ул. Свердлова и Гоголя. Новость об этом инциденте была размещена на ИА «Пенза-Пресс» 30 июня.

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Госавтоинспекция наказала героев видеоролика — водителей легковушек, проехавших на запрещающий сигнал светофора на перекрестке ул. Калинина и Чкалова, а также на пересечении ул. Свердлова и Гоголя. Новость об этом инциденте была размещена на ИА «Пенза-Пресс» 30 июня.

«В отношении водителя автомобиля «Лада-217030», мужчины 1992 года рождения, а также водителя автомобиля «Ауди А6», мужчины 1987 года рождения, вынесены постановления по делу об административном правонарушении. За проезд на запрещающий сигнал светофора водителям назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей», — сообщили в пресс-службе управления.

ГИБДД выразило признательность пензенцу, опубликовавшему запись видеорегистратора с нарушением ПДД, за помощь в наведении правопорядка на дорогах.

Фотография: Скриншот с https://www.youtube.com/watch?v=8cEIH6njbWU

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