В Пензе дети на матрасах переплыли «болото» на ул. Клары Цеткин

Видео появилось в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» 6 июля.
«Вот такое болото после вчерашнего дождя, а дети решили поплавать! Клары Цеткин, 23а! Как бороться с таким болотом? Невозможно пройти с ребенком!» — написал анонимный пользователь.
Судя по кадрам ролика, ребята решили перебраться через образовавшийся «водоем» вплавь, с помощью разноцветных надувных матрасов.
Видео вызвало широкий резонанс у подписчиков группы.
«Складская, 19 круче, приходите к нам плавать, там даже машина отрывается от земли местами», — отметил пользователь Александр Мелинтяну.
«Дети во всем плюсы найдут», — прокомментировала Юлия Якупова.
«Родители в это время на работе. У детей — каникулы, сами себе предоставлены», — предположила Елена Груша.