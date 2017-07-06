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В Пензе выявили незаконную свалку

6 июля в 16:10 240 просмотров
, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области провели мероприятия по оценке состояния окружающей среды региона.

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Специалисты министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области провели мероприятия по оценке состояния окружающей среды региона.

В ходе исследования они выявили место несанкционированного размещения отходов производства. Свалка находится справа от дороги в микрорайоне Барковка неподалеку от улицы Перовской.

«Установить виновных лиц не удалось», — сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Сотрудники регионального минлесхоза направили эту информацию в городскую администрацию для устранения несанкционированного места размещения отходов производства и потребления.

Фотография: http://minleshoz.pnzreg.ru/news/2017/07/6/14321054

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