В Пензе выявили незаконную свалку

Специалисты министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области провели мероприятия по оценке состояния окружающей среды региона.

В ходе исследования они выявили место несанкционированного размещения отходов производства. Свалка находится справа от дороги в микрорайоне Барковка неподалеку от улицы Перовской.

«Установить виновных лиц не удалось», — сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Сотрудники регионального минлесхоза направили эту информацию в городскую администрацию для устранения несанкционированного места размещения отходов производства и потребления.