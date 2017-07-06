Спонсор намерен вложиться в ремонт четырех социальных объектов

Как сообщает пресс-центр областного правительства, стороны обсудили соглашение о сотрудничестве, реализацию благотворительных проектов компании, замену участков магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов, выработавших нормативный срок эксплуатации.

Гендиректор компании Олег Богомолов сообщил, что за 2017−2023 годы в регионе они намерены освоить 44 миллиарда рублей.

«В рамках благотворительной программы в ближайшее время будет перечислен аванс на ремонт двух объектов — общежития Пензенского колледжа искусств и Губернского лицея», — добавил он.

Олег Богомолов также сообщил, что после согласования проектно-сметной документации начнется финансирование работ по ремонту Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий и областной станции юных техников.

В целом, с 2013 года в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Пензенской области и АО «Транснефть» на развитие социальной сферы региона было направлено 86 294 тыс. рублей.

Проведены ремонтные работы и приобретено оборудование для 11 государственных и 45 муниципальных учреждений здравоохранения, образования и культуры, расположенных в Кузнецке и восьми районах Пензенской области (Башмаковском, Бессоновском, Городищенском, Земетченском, Каменском, Кузнецком, Мокшанском и Пачелмском).

Обсуждая вопросы замены участков линейной части магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов, выработавших нормативный срок эксплуатации, Иван Белозерцев поручил главам муниципальных образований, по территории которых проходят объекты, оперативно реагировать на возникающие рабочие вопросы.

«Дело очень важное, региональная власть будет оказывать содействие в решении возникающих проблем, — обратился губернатор к руководству АО «Транснефть — Дружба».

«Прошу глав районов проработать эти моменты и в течение 10 дней доложить мне о результатах», — резюмировал он.