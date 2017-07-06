Как сообщает портал «Заречье Сегодня», буквально накануне местное такси возило по городу за 40 рублей, а утром 5 июля диспетчер предложил зареченке доехать уже за 70.
На вопрос о том, чем обусловлен столь резкий рост цен, ей ответили, что таково распоряжение руководства.
А вот сам таксист оказался разговорчивее.
«Ливень идет. Никто пешком идти не хочет на работу, и все звонят в такси. Заказов много, машин не хватает», — пояснил он.
Как отмечает портал, неожиданное повышение цен на такси в «нелетную» погоду в часы пик утром и вечером в Заречном — не редкое явление в некоторых таксопарках.