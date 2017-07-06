Tele2 и Nokia протестировали возможности 5G

Tele2 и Nokia провели демонстрацию возможностей технологии мобильной связи пятого поколения в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2016 году. Стороны договорились об интенсивном развитии сетей 5G с целью наиболее эффективного решения задач, связанных с растущими потребностями в услугах передачи данных между людьми, устройствами и машинами.

Технология 5G будет способствовать появлению новых приложений и сценариев использования, в том числе — в таких областях, как промышленная автоматизация, беспилотное управление транспортом, дистанционная медицина, виртуальные развлечения. Каждая из этих сфер применения требует сверхвысоких скоростей и низкой задержки передачи сигнала.

На демонстрации Tele2 и Nokia представили различные варианты использования технологии пятого поколения. В качестве первого сценария компании показали, как решения на базе 5G можно применять для беспилотного управления автомобилями и организации «умного» движения в городской среде.

При реализации второго сценария была продемонстрирована работа комплекса видеоаналитики на базе 5G: технология позволяет полностью автоматизировать видеонаблюдение и выстроить интеллектуальную охрану периметра. При этом система анализирует траекторию движения объектов и в случае обнаружения подозрительных лиц или предметов немедленно оповещает оператора. Также решения на базе 5G помогают отслеживать несанкционированное появление объектов — забытых или намеренно оставленных нарушителями — или их исчезновение.

Для проведения тестов компании использовали оборудование Nokia AirFrame (решение Mobile Edge Computing) и AirScale, которое работает в диапазоне 4,5 ГГц. Компании применили технологию MIMO 8×8 с использованием восьми антенн на базовой и абонентской станциях и обеспечили многопотоковую передачу видео. Это решение вчетверо увеличивает скорость передачи данных по сравнению с технологией MIMO 2×2 в сетях LTE.

«Развертывание сетей 5G должно быть поддержано высокой готовностью новых прорывных сервисов к коммерческой эксплуатации, например «умных» городов, беспилотного транспорта, дополненной реальности и других. Несмотря на то, что становление новой 5G-экосистемы займет время, технологически мы должны быть готовы к внедрению инновационных услуг. Результаты первых тестов доказали эффективность нашего партнерства сNokia в ускорении развития сетей 5G и большие перспективы в использовании новейшей технологии», рассказал технический директор Tele2 Ритварс Криевс.