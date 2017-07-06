Пензенцы могут заработать на собственных расходах

Несмотря на привычность бумажных денег, которыми мы все привыкли расплачиваться, все больше жителей Пензы предпочитает пластиковые карты. Однако не все знают, что это не только удобно, но и выгодно. О существенной экономии, которую можно получить при безналичных платежах — в нашем обзоре.

Магазин, верни деньги!

Получать деньги, покупая? Да, это возможно, и речь идет не о финансовой пирамиде или сомнительном кооперативе, а о кэшбэке — официальной бонусной программе многих крупных банков. Действует это так: при совершении покупок по карте в конце месяца вам возвращается часть потраченной суммы. В МТС банке, например, на карте «МТС Деньги Вклад» есть опция «Шоппинг», подключив которую можно получать обратно 3%.

Мало? Но давайте посчитаем. Представим, что ваши месячные траты на покупки (а сюда входит почти все, кроме денежных переводов себе самому и другим людям) составляют 30 тысяч рублей. Это значит, что в конце месяца вы получите на карту 900 рублей, а за год набежит 10 800 рублей. Отнимем 1500 рублей (годовая стоимость пользования опцией «Шоппинг») и получим 9300 рублей, которые появятся у вас без каких-то дополнительных телодвижений. Этого может хватить на авиабилет, семейное торжество, абонемент фитнес-центра. В любом случае, такая сумма на дороге не валяется.

деньги за покупки? Конечно!

Помимо получения денег за покупки, клиенты МТС банка могут избавиться от трат на мобильную связь. При расчетах картой «МТС Деньги Smart» плата за тариф «Smart» списываться не будет, если вы тратите определенную сумму в месяц. Подробнее о возможностях читайте здесь.

Деньги — не единственный способ, которыми банки поощряют держателей карт. Иногда копятся бонусные баллы, которые можно по определенному курсу обменять на деньги, скидки или услуги партнеров банка. Самый известный пример — бонусные мили авиакомпаний, которые так нравятся путешественникам.

Ты копи, моя копилка



Еще один способ добиться дополнительных доходов от банковской карты — получать проценты на остаток на счете. Карты, которые предусматривают такие «премиальные», также есть в нескольких банках, включая уже названную карту «МТС Деньги Вклад» с 7,5% годовых. Если вы умеете копить, это весьма приличный доход, сравнимый с хорошими депозитами, при этом, в отличие от традиционного банковского вклада, деньги с карты можно снять или положить обратно в любой момент без штрафов и неустоек. Условия в разных банках могут отличаться, но принцип схож: не потратил все — заработал.

Банк в смартфоне

Очереди в банках, вошедшие в анекдоты — совсем не то место, где вам хочется провести несколько часов. Куда удобнее установить на смартфон мобильное приложение вашего банка и получить полный доступ к управлению своими деньгами. Это удобно и надежно — ведь любое мобильное приложение банка надежно защищает ваши деньги и в него невозможно зайти без специального кода. Даже если вы потеряете телефон, злоумышленник не получит доступ к счетам. Однако на всякий случай пароль от приложения не должен совпадать с паролем от вашего телефона или быть легко угадываемым.

Что можно сделать в мобильном банке прямо с экрана телефона? Многое — заплатить за коммунальные услуги, кредиты, связь, налоги, штрафы и пошлины. А еще перевести деньги членам семьи, себе на другие счета и карты или открыть вклад. Платите откуда угодно: из автобуса, с работы, с пляжа, из леса — был бы мобильный интернет. Если же вы из тех, кто забывает платить вовремя, узнайте в своем банке про услугу «Автоплатеж». Она позволяет автоматически и без вашего участия пополнять баланс мобильного телефона, расплачиваться за кредит и совершать другие регулярные платежи каждый месяц в определенные даты. Через банковское приложение можно также моментально получить выписку за любой период или заблокировать утерянную карту.

Все еще сомневаетесь? Примите во внимание и тот факт, что за платежи через кассу многие банки теперь берут повышенную комиссию. А вот при платеже через мобильный банк она будет равна нулю или минимальна.

По материалам компании МТС