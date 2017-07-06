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В Пензе стартовала летняя школа «TeenГрад»

6 июля в 16:54 86 просмотров
«TeenГрад».

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6 июля в Училище олимпийского резерва Пензенской области состоялась церемония открытия летней школы «TeenГрад».

Мероприятие собрало 110 школьников и 20 педагогов. Среди них — победители и призеры интернет — конкурсов «Новатор-WEB», «Новатор-WEB 2.0», а также активные участники центров молодежного инновационного творчества из Саратова, Самары, Севастополя, Лениногорска и Перми.

«Сегодня здесь собрались самые активные и одаренные юные инноваторы! Я уверен, что те шаги, которые вы делаете сегодня, ваша совместная работа и дружба в будущем дадут нам всем большие результаты», — поприветствовал собравшихся заместитель председателя областного правительства Валерий Беспалов.

В первый день участники разделились на команды и трудоустроились в молодежные инновационные предприятия (МИПы), ребята выбрали одну из восьми предложенных профессий: инженер, проектный менеджер, специалисты по 3D-моделированию, радиоэлектронике, видеопроизводству, рекламе и PR, программист и дизайнер. Деятельность каждого МИПа будут сопровождать кураторы.

Для школьников участие в «TeenГраде"является уникальной возможностью получить практический опыт предпринимательской и проектной деятельности, ознакомиться со способами реализации бизнес-идей в сфере стартапов, а также освоить на практике одну из востребованных профессий», — сообщает пресс-служба министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

Фотография: http://prom.pnzreg.ru/news/2017/07/6/16204089

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