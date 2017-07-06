Безопасно ли покупать арбуз в июле?

Сезон арбузов и дынь ещё не начался, а в магазинах и на рынках ими уже давно торгуют. Насколько безопасны такие плоды? Астраханские и краснодарские арбузы появятся в магазинах ближе к августу. Москвичи ждать не любят, а отличить обработанный арбуз от натурального трудно, не имея специального прибора.

Ранние сорта

При неудачном выборе плода может случиться отравление либо из-за повышенного содержания нитратов в продукте, либо если это залежавшийся арбуз. Однако эксперты отмечают, что ранние арбузыне всегда опасны для здоровья. Бахчевые культуры уже давно никто не «ускоряет» и не пичкает нитратами или другими формами удобрений, которые вредны для здоровья человека, потому как в этом нет особогосмысла.

Мировая традиционная селекция уже давно разработала сорта и гибриды арбузов, которые способны к раннему созреванию. Современные гибриды созревают на целый месяц раньше! Это означает, что бахчевые, выращенные в Краснодарском крае, с конца июня вполне пригодны в пищу.

Создание условий для выращивания ранних арбузов — очень долгий и трудоёмкий процесс. Он выглядит таким образом: в зимний период высаживают рассаду и подготавливают её к пересадке в плёночные укрытия. В этих «туннелях» растения уже в начале весны начинают развиваться, когда температура ещё низкая. В итоге, когда вы ещё даже и не думаете о покупке арбуза, он уже начинает медленно созревать.

Применение нитратных форм удобрений для бахчевых культур бесполезно. Азотные удобрения увеличивают рост листовой массы, и растение получает сигнал к жизни, но не к размножению. Ранние овощи и фрукты лучше и быстрее растут, если их кормить равномерно и своевременно. Желательно в небольших количествах в форме микроудобрений, которые легко растворяются в воде. Сейчас фермеры применяют капельный полив. Благодаря ему вместе с водой растения получают все необходимые вещества.

Заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора РТОльга Фомичёва рассказала, что сейчас не время для покупки арбузов. «Если не терпится, то лучше брать арбуз, выращенный в южных странах: Узбекистане, Казахстане, Азербайджане. Ежегодно мы проводим проверки и выявляем химические арбузы, этот год исключением не будет».

Берегись нитратов

Ранние арбузы могут быть насыщены нитратами. Они позволяют плодам созревать за недели. Такие арбузы легко определить по чрезмерно светлому цвету и мягкости, а также по наличию жёлтых толстых прожилок в мякоти. Ранние арбузы врачи категорически запрещают употреблять детям до 10−11 лет. А также кормящим матерям, людям, страдающим болезнями желудка, особенно язвенной болезнью! Как распознать суррогат? Надо обратить внимание на цвет и вкус мякоти.

Обработанный химикатами арбуз имеет ярко-красный цвет, но на вкус несладкий. Также не стоит дегустировать ягоду перед покупкой. Нож, который используют продавцы, наверняка не один раз был испачкан пылью или грязью прилавка.

Однако обычному человеку не так просто на вкус и цвет определить качество продукта. Владимир Вадюшин, агроном и специалист по бахчевым культурам, рассказал о том, как селекционеры улучшают сорта. «Не все виды имеют одинаковое содержание сахара, послевкусия и характеристики мякоти. Селекционер, улучшая один признак, иногда не может удержать другой на нужном уровне. Повышение насыщенности цвета мякоти может увеличить размер семян, которые быстрее разрыхляют внутреннюю структуру. Поэтому фермеры и производители семян ведут постоянную работу в поиске идеального сорта».

Опасны не только нитраты. Весьма распространённым заболеванием при употреблении арбузов является бактериальное отравление: заражение кишечной палочкой. Поэтому ни в коем случае нельзя покупать разрезанные арбузы, а тем более те, которые в разрезанном виде какое-то время пролежали на солнце. Это среда для микробов.

Если после употребления арбуза ваша кожа посерела и наблюдается сильная слабость, нужно, не откладывая, вызвать скорую помощь, так как исход может быть летальным.

Если вы решились купить июльскую продукцию, покупайте её на официальном рынке. Желательно вдалеке от автомобильных дорог и обязательно требуйте у продавца результаты анализов из лаборатории. Попросите результаты ветеринарно-санитарной экспертизы, в том числе исследования на остаточное содержание нитратов. При выборе и покупке бахчевых культур обращайте внимание на наружную окраску арбуза — она должна быть яркой и глянцевой.

Также обратите внимание на хвостик — он должен быть сухим, а сам арбуз глухо звенеть. Когда принесёте покупку домой, опустите кусочек арбузной мякоти в стакан с чистой водой. Если вода лишь немного помутнеет, плод можно есть. В случае если вода изменит цвет, лучше выбрасывайте арбуз, так как он наверняка накачан нитратами.

№ 26 (568) от 6 июля 2017 ["Аргументы Недели «, Диана Донич ]