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Потасовка в пензенском караоке-баре завершилась трагически

6 июля в 17:42 530 просмотров
, совершившего преступление по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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Пензенский областной суд пересмотрел приговор в отношении мужчины, совершившего преступление по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщает пресс-служба Пензенского областного суда, ночью 5 декабря 2016 года нетрезвый мужчина находился в караоке-баре.

В заведении между ним и другим посетителем вспыхнула ссора, в ходе которой он ударил своего оппонента. После этого незнакомец упал и ударился затылком. От полученной травмы мужчина 1969 года рождения скончался в больнице 13 февраля.

В ходе заседания подсудимый полностью признал свою вину.

Суд назначил ему один год ограничения свободы и обязал компенсировать моральный вред, причиненный потерпевшей — сестре убитого.

Не согласившись с суммой компенсации, осужденный подал апелляционную жалобу, которую суд оставил без изменения. Приговор вступил в законную силу 5 июля.


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