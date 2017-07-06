Потасовка в пензенском караоке-баре завершилась трагически

Как сообщает пресс-служба Пензенского областного суда, ночью 5 декабря 2016 года нетрезвый мужчина находился в караоке-баре.
В заведении между ним и другим посетителем вспыхнула ссора, в ходе которой он ударил своего оппонента. После этого незнакомец упал и ударился затылком. От полученной травмы мужчина 1969 года рождения скончался в больнице 13 февраля.
В ходе заседания подсудимый полностью признал свою вину.
Суд назначил ему один год ограничения свободы и обязал компенсировать моральный вред, причиненный потерпевшей — сестре убитого.
Не согласившись с суммой компенсации, осужденный подал апелляционную жалобу, которую суд оставил без изменения. Приговор вступил в законную силу 5 июля.