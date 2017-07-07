Пензенский драмтеатр завершил театральный сезон премьерой (видео)

В Пензенском областном драматическом театре имени Луначарского закрылся 224-ый театральный сезон. Он завершился необычно — премьерой. Постановку «Визит алой дамы» (16+) пензенцы увидели впервые. Перед спектаклем состоялась итоговая пресс-конференция, на которой театралы рассказали о результатах, с которыми заканчивают творческий год.

«Сезон был сумасшедший, интересный. К счастью, а, может быть, к сожалению, он быстро пролетел», — сказал художественный руководитель Пензенского областного драматического театра Сергей Казаков.

Прошедший театральный сезон в пензенском областном театре драмы был урожайным на события: семь премьер, четыре фестиваля, работа творческих лабораторий и сотрудничество с новыми режиссерами. Особым показателем стало открытие и закрытие сезона бенефисом ведущих актеров, сообщает телеканал «Экспресс».

«Каждый бенефис — это творческий отчет, это наработка за годы, которые провел в театре, в профессии. Каждый бенефис был творческой победой, я считаю», — отметила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

«Визит алой дамы» — так называется спектакль по пьесе Фридриха Дюрренматта, которым завершается 224-ый театральный сезон. Это бенефис Натальи Старовойт — «уникальной актрисы, яркой индивидуальности», как говорит художественный руководитель драмтеатра. Все ее роли — необычные, нереальные, даже порой странные. Но именно они — ее особая звездная ниша. Спектакли с участием заслуженной артистки можно назвать экспериментами в общении с пензенской публикой.

«Спектакль — необычный. Я понимаю и беру на себя ответственность, что вокруг него будет очень много разговоров. Так это прекрасно. Если о спектакле молчат, то это провал. Если о спектакле спорят, ругаются, возникают какие-то разговоры, значит, это событие», — высказал мнение Сергей Казаков.

Любая премьера — это развитие для театра. Более того, это не просто событие в культурной жизни города и области, это и некий переворот в сознании зрителей. Так считают театральные критики.

Пензенский театр любим, на его артистов ходят и ждут их появления на сцене, говорят итоги творческого сезона. В 2017 году удалось собрать 31 миллион рублей, театр посетили свыше 140 тысяч человек, в его стенах прошло более 400 мероприятий. А в следующем сезоне пензенцев ждут новые премьеры и новые эксперименты. Среди самых ярких событий — проведение второго международного фестиваля «Маскерад» (16+), председателем которого должна стать легендарная Светлана Светличная, и семь либо восемь премьер.