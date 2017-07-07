Четыре пензенских призывника отправились в армию заниматься наукой (видео)

Более 1200 пензенцев в 2017 году пополнили ряды российской армии по итогам весеннего призыва. Последние команды отправятся с областного сборного пункта 7 июля. В числе них — и новобранцы, удостоенные права проходить службу в научных ротах.

130 молодых парней. Это последние команды весеннего призыва 2017 года. Все они готовы отправиться в войска. Однако для некоторых из призывников в предстоящий год главным занятием будет не строевая подготовка и изучение уставов, а научная деятельность, сообщает телеканал «Экспресс».

Валерию Кукленкову предстоит служить в научной роте в Сергиевом Посаде. В 2017 году он окончил университет по специальности «Информационные системы, технологии в дизайне» и уже несколько лет занимается программированием.

«Это как хобби было, какие-то делал разработки, но не все заканчивал. В основном, это были социальные программы. В армии сказали, что я тоже буду программировать, не уточнили, что именно, но это связано будет с физикой. Попробуем», — рассказал призывник Валерий Кукленков.

В 2017 году в научные подразделения Министерства обороны из Пензенской области отправятся четверо призывников. Трое — в Сергиев Посад, еще один — Дмитрий Ширчков — будет проходить военно-научную службу в Красногорске. 24-летний уроженец Кузнецкого района на сборный пункт приехал из Москвы, там он закончил обучение в магистратуре и работал на одном из столичных предприятий.

«Знаю, чем буду заниматься, потому что у нас на предприятии работают люди, которые уже отслужили в научной роте. Иду туда осознано, потому что после того, как я отслужу, вернусь на предприятие. То есть мне все это пойдет на пользу, так как с ротой нас будут увозить тоже в одну из госструктур, где мы будем работать», — поделился Дмитрий Ширчков.

В течение года солдаты будут заниматься исследованиями программного обеспечения, разработкой новых образцов военного вооружения, участвовать в испытаниях военной техники. При желании они смогут продолжить службу и дальше.

«По опыту уже видно, что те молодые люди, которые проходят год службы в военно-научной роте и остаются, им тут же присваивают первичное воинское звание — офицер. Такая перспектива для них», — отметил военный комиссар Пензенской области Павел Тугушев.

Всего в разные точки России на военную службу в весеннюю призывную кампанию из Пензенской области отправили 1354 человека. Итоги своей работы в областном военкомате планируют подвести в конце июля.