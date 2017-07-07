Вам будет интересно
Наши новости
Родителей обяжут лечить ВИЧ-инфицированных детей
Российские дознаватели смогут расследовать уголовные дела
Безопасно ли покупать арбуз в июле?
На российских купюрах появится Герб РФ
В России изменили порядок прохождения альтернативной службы
Россияне стали тратить больше денег и меньше копить — исследователи
Ученые в России будут выращивать овощи с помощью лазера
«Аэрофлот» удвоил компенсацию за питание при задержке вылета
Ростуризм опроверг информацию о нехватке гостиниц для болельщиков FIFA 2018
Online-bookmakers.ru — идеальный ресурс для любителей ставок

Повышение пенсионного возраста в РФ сэкономит 1,7 трлн руб госбюджета

7 июля в 09:05 204 просмотра
(НИФИ) Минфина выяснили, что в России повышение пенсионного возраста по формуле «65/63» приведет к экономии 1,7 трлн руб. госбюджета.

" data-title="Повышение пенсионного возраста в РФ сэкономит 1,7 трлн руб госбюджета — Пенза-пресс, рунет за день">

В научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина выяснили, что в России повышение пенсионного возраста по формуле «65/63» приведет к экономии 1,7 трлн руб. госбюджета.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на старшего научного сотрудника НИФИ Татьяну Омельчук, количество пенсионеров в стране сократится на пять млн человек. Такая мера даст краткосрочный финансовый эффект, так как трансферт снова придется увеличивать из-за повышения пенсионных выплат россиянам, которые будут работать дольше.

По словам эксперта, если не начать повышение пенсионного возраста, то правительство рано или поздно не сможет проиндексировать пенсионные выплаты. Прежде всего, отметила она, возраст выхода на пенсию необходимо уравнять для мужчин и женщин.

«Это справедливо с точки зрения продолжительности жизни. Женщины живут дольше, чем мужчины. Во всем мире идет тенденция по уравниванию пенсионного возраста для обоих полов», — сказала Татьяна Омельчук.

По данным проведенного исследования, за повышение пенсионного возраста выступили 21% россиян.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics