Повышение пенсионного возраста в РФ сэкономит 1,7 трлн руб госбюджета

В научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина выяснили, что в России повышение пенсионного возраста по формуле «65/63» приведет к экономии 1,7 трлн руб. госбюджета.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на старшего научного сотрудника НИФИ Татьяну Омельчук, количество пенсионеров в стране сократится на пять млн человек. Такая мера даст краткосрочный финансовый эффект, так как трансферт снова придется увеличивать из-за повышения пенсионных выплат россиянам, которые будут работать дольше.

По словам эксперта, если не начать повышение пенсионного возраста, то правительство рано или поздно не сможет проиндексировать пенсионные выплаты. Прежде всего, отметила она, возраст выхода на пенсию необходимо уравнять для мужчин и женщин.

«Это справедливо с точки зрения продолжительности жизни. Женщины живут дольше, чем мужчины. Во всем мире идет тенденция по уравниванию пенсионного возраста для обоих полов», — сказала Татьяна Омельчук.

По данным проведенного исследования, за повышение пенсионного возраста выступили 21% россиян.