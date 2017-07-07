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В Пензенской области в 2017 году объем выданных ипотек вырос на 20%

7 июля в 09:18 188 просмотров

В Пензенской области растет рынок ипотечного жилищного кредитования.

По поручению губернатора Ивана Белозерцева специалисты проанализировали ситуацию в этой сфере.

«По результатам мониторинга выявлено, что объем выданных ипотечных жилищных кредитов с начала 2017 года вырос на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (выдано 3 019 кредитов), общая сумма кредитования увеличилась на 22% и составила 4,297 млрд рублей», — сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

По темпам роста этих показателей регион занимает второе место в Приволжском Федеральном округе. Лучше результат в этой сфере только у Республики Мордовия.

При этом в ряде субъектов федерации отмечена отрицательная динамика, например, в Республике Марий Эл.

Оживлению этого сегмента кредитования поспособствовало смягчение условий банковского кредитования, особенно — в части размера первоначального взноса.

О высоком качестве пензенского ипотечного жилищного портфеля свидетельствует низкий уровень просроченной задолженности, который составил 0,6%. По этому показателю Пензенская область вошла в тройку лучших в Приволжском Федеральном округе, уступив первое место с незначительной разницей только Республике Марий Эл с показателем 0,5%.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/07/7/19413179

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