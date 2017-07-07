Пензенским предпринимателям будут платить за стажировку выпускников

На сайте областного правительства опубликовали постановление № 304-пП от 28 июня 2017 года, согласно которому утвержден порядок предоставления субсидий юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, и индивидуальным предпринимателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций разного уровня, не имеющих опыта работы, без учета наставников.

Согласно документу, контроль исполнения постановления возложат на заместителя председателя правительства Пензенской области, координирующего вопросы занятости населения.

Полную версию постановления можно прочитать здесь.