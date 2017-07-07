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В Пензе создадут оргкомитет по участию молодежи в сочинском фестивале

7 июля в 09:59 150 просмотров

На сайте областного правительства опубликовали распоряжение о подготовке и организации участия молодых пензенцев в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов 2017 года в городе Сочи.

Согласно документу, будет создан организационный комитет, председателем которого станет зампред правительства Пензенской области Олег Ягов. Также в комитет войдут министр образования региона Александр Воронков, министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова и другие.

Финансироваться фестиваль будет из средств государственной программы Пензенской области «Молодежь Пензенской области на 2014 — 2020 годы».

Контроль исполнения распоряжения будет находиться у заместителя председателя правительства Пензенской области, координирующего вопросы молодежной политики.


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