Российские дознаватели смогут расследовать уголовные дела

В России военные полицейские смогут самостоятельно расследовать уголовные дела. Эксперты утверждают, что это укрепит правопорядок в вооруженных силах.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на начальника Главного управления военной полиции, полковника юстиции Владимира Ковалева, органы дознания войдут в состав главного и региональных управлений военной полиции.

В управлении отметили, что при условии принятия поправок в законодательстве создание органов дознания уменьшит нагрузку на командиров воинских частей, избавив их от несвойственных функций. При этом будут увеличены требования для военных дознавателей. Кандидат обязан будет пройти проверку на полиграфе и личное собеседование с начальником управления военной полиции либо его заместителем.

Бывший первый заместитель военного прокурора РФ Александр Мокрицкий сказал, что поддерживает изменение и считает, что в составе военной полиции должны быть органы дознания с полномочиями расследования уголовных дел о воинских преступлениях небольшой тяжести.



«Такие полномочия необходимы для успешного решения боевых задач», — подчеркнул он.