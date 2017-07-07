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В Пензе обсудили подготовку к ЧМ-2018 с руководителями гостиниц

7 июля в 10:40 138 просмотров

В городской администрации прошло совещание с руководителями пензенских гостиниц. Главной темой обсуждения стала подготовка к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

«Самыми актуальными стали вопросы обеспечения высокого уровня встречи гостей и болельщиков в сфере безопасности и комфортного пребывания в городе», сообщает пресс-служба мэрии.

Присутствующих ознакомили с основными нормами законодательства, регламентирующего работу в сфере гостиничного бизнеса. Также им рассказали о требованиях к антитеррористической защищенности гостиниц. Участники обсудили подготовку объектов коллективных средств размещения и участия предприятий в проведении мероприятий в рамках Чемпионата.

Кроме того, о работе бизнес-навигатора и услугах, которые оказывает МФЦ для бизнес-сферы рассказала заместитель начальника ГАУ «МФЦ» Нина Балашова.

В итоге совещания первый заместитель главы администрации Сергей Волков попросил руководителей гостиниц внимательно отнестись ко всем требованиям, предъявляемым к работе их предприятий.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/s_rukovoditelyami_gostinichnogo_biznesa_obsudili_podgotovku_k_chm_2018/

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