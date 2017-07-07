В Пензенской области 4,5% образцов молочки не прошли проверку

Во втором квартале 2017 года в Пензенской области 4,5% проб молочной продукции не прошли проверку. Таковы данные регионального управления Роспотребнадзора.

Всего в течение второго квартала в регионе провели 152 проверки.

«123 из них сопровождались отбором и исследованием проб молока и молочной продукции. Исследовали 933 пробы молочной продукции, в том числе — по показателям идентификации (жирно-кислотный состав, массовая доля жира, влаги) — 178, из них не соответствуют восемь проб (4,5%). Приостановлено действие одной деклараций о соответствии. С реализации снято шесть партий некачественной продукции», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По выявленным нарушениям вынесено 62 постановления об административных штрафах на общую сумму 479 000 рублей.

Чаще всего замечания были по несоответствию помещений, в которых осуществляется процесс производства молочной продукции, требованиям ТР ТС [техническим регламентам Таможенного союза], несоответствию продукции обязательным требованиям, несоответствию по микробиологическим показателям, по нарушению условий хранения и др.

Однако в управлении отметили, что в регионе продолжилась тенденция по сокращению объема фальсифицированной продукции в образовательных и медицинских организациях, оздоровительных учреждениях и организациях соцобслуживания.