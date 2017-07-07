В колониях женщинам разрешат отпуск для свиданий с ребенком

В Госдуме готовят к рассмотрению во втором чтении законопроект, который дает заключенным матерям право на отпуск для свидания с ребенком.

Если у женщины есть дети до 14 лет, она имеет право на два отпуска в год по 15 суток каждый. Соответствующие поправки могут прописать в уголовно-исполнительный кодекс, сообщает «Российская газета».

Данный законопроект направлен на защиту интересов несовершеннолетних. Ведь для развития личности важно, чтобы в его жизни присутствовали оба родителя.

Пока ребенок не достиг трехлетнего возраста, он имеет право находиться в колонии вместе с матерью. Но если он подрос, а срок у мамы не закончился, ребенок либо уезжает к родным, либо следует в приют. Не менее тяжело и тем, чей ребенок остался дома, пока мама отбывает наказание.

Сообщается, что еще одной новацией проекта является разрешение женщинам-матерям и отцам-одиночкам во время выходных и праздничных дней длительных свиданий с ребенком, причем даже за пределами колонии.

Тем, кто отбывает срок в обычных условиях, разрешат по два длительных свидания по выходным и праздничным дням вне колонии. Для тех, кто отбывает наказание в облегченных условиях, свидания разрешат без ограничений количества. То есть практически все выходные заключенные родители смогут проводить с ребенком, говорится в сообщении.