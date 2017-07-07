Белозерцев вручил супружеским парам медали «За любовь и верность»

«Вы прожили в любви и согласии много лет, родили и воспитали детей, сейчас у многих из вас — внуки. Вы знаете, что семья — это не только любовь, поддержка и понимание, но и огромная ответственность за любимого человека. В таких семьях супруги ценят друг друга, стараются дать детям хорошее воспитание и образование, воспитать их настоящими людьми, преодолев все трудности. Такие семьи — будущее региона, наша надежда и опора, основа государства», — обратился Иван Белозерцев к гостям праздника.

Медалями «За любовь и верность» отмечены 70 супружеских пар из Пензенской области. Глава региона вручил награды семьям, прожившим в браке более 33 и более 40 лет. Кроме того, он передал приветственный адрес паре, отметившей 7 июля 2017 года 50-летие совместной жизни — Игорю и Любови Широковым.

«Вы сделали главное дело в жизни — родили детей, посадили дерево, построили дом. Вы работали и продолжаете работать на благо родных городов, районов и страны в целом. Низкий вам поклон за это, добра и благополучия вам и вашим близким», — поздравил губернатор участников торжественной церемонии.

Для отметившей «золотую свадьбу» семьи Широковых артисты ансамбля этнической музыки «Миряне» провели русский свадебный обряд.

Семьям, прожившим в браке более 25 лет, медали «За любовь и верность» вручил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Завершились торжества в честь Всероссийского дня семьи, любви и верности праздничным концертом, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.