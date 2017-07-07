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В Пензенской области проверяют обстоятельства эвакуации детей из лагеря

7 июля в 15:03 276 просмотров

Следственные органы регионального СК России проводят доследственную проверку по факту эвакуации детей из загородного лагеря в Пензенской области.

6 июля в сети Интернет появился видеосюжет о том, что 5 июля эвакуировали детей, проводящих каникулы в детском лагере «Чайка» Сердобского района Пензенской области.

«В ролике видно, что 5 июля в результате сильного дождя и ветра оборвалась линия электропередач недалеко от лагеря. В результате аварии в детском учреждении отключились электро- и водоснабжение.

Администрация лагеря и должностные лица Сердобского отдела образования не предприняли мер по предотвращению аварийной ситуации, а также несвоевременно и ненадлежащим образом организовали эвакуацию детей», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.

Сейчас следователи детально выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.


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