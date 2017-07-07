В Пензе новые изменения в Генплане сокращают число природно-рекреационных зон

В Пензе 2 августа запланированы публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план города.

В материалах по обоснованию проекта внесения изменений отмечается, что планируются корректировки по уточнению функционального зонирования. Они вносятся на основании предложений, поступивших от физических и юридических лиц.

«Таких заявлений поступило 76, из которых 15 получили положительные заключения. Кроме того, в отношении трех территорий были внесены предложения администрацией города Пензы с целью дальнейшего формирования земельных участков на торги», — говорится в документах.

Изменение функционального зонирования коснется 21 территории. Большая часть из них, согласно нашему анализу, касается изменения природно-рекреационных зон.

В частности, на ул. Баумана природно-рекреационную и общественно-деловую зоны предлагают заменить на производственную зону, предполагающую размещение коммунально-складских зданий.

В районе ул. Жуковского, 48 она изменится на жилую функциональную зону, разрешающую малоэтажную жилую застройку в один-три этажа.

На ул. Аустрина, 168 В природно-рекреационную зону и территорию специального назначения (озеленение в санитарно-защитных зонах) сменит производственная (коммунально-складские территории).

В районе ул. Урицкого, 1 произойдет ее изменение на общественно-деловую зону, где допустимы общественные центры, обслуживающие и деловые объекты. С таким предложением выступило ООО «Бочка».

На ул. Московская, 72 также запланировано изменение природно-рекреационной зоны на общественно-деловую. Внесена правка на основании предложения Федеральной службы безопасности по Пензенской области. То же самое планируется в районе пр. Победы, 115 В на основании предложения администрации города Пензы.

Квартал, ограниченный ул. К. Цеткин, ул. Чапаева, западной границей ГСК «Восток» — изменение природно-рекреационной зоны на жилую зону, допускающую многоэтажную жилую застройку выше пяти этажей. Также планируется уточнение границ жилой зоны (малоэтажная жилая застройка двух-пяти этажей).

Стоит отметить, что при этом в Генплан по предложению мэрии вводятся две новые зеленые зоны. Речь идет о территории в районе ул. Пушкина-ул. Кулакова. Жилая функциональная зона с застройкой выше пяти этажей меняется на природно-рекреационную. Такое же изменение касается территории, расположенной севернее жилого района Шуист.

По ряду территорий изменяется разрешение по этажности возводимых зданий. На ул. Пушанина, 10А теперь можно строить дома не выше трех этажей, раньше допускалась многоэтажная застройка выше пяти этажей. То же самое — на ул. Пушанина, 14 А, 16 А, 18 А, 12 А, 4 В.

Кроме того, территория за границей Пензы исключается из проекта.

По данным, размещенным на сайте мэрии, в последний раз изменения в Генплан вносились осенью прошлого года.