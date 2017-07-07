Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе новые изменения в Генплане сокращают число природно-рекреационных зон
«РТ Лабс» создаст технологию голосовой биометрии для Сбербанка
Белозерцев — на 8 строчке медиарейтинга глав ПФО
Доллар и евро подорожали к выходным
Белозерцев вошел в топ-20 рейтинга репутаций губернаторов
В прокуратуре Шемышейского района — новое назначение
Tele2 запустила новую бонусную программу
Пензенским предпринимателям будут платить за стажировку выпускников
Пензенцы могут заработать на собственных расходах
Tele2 и Nokia протестировали возможности 5G

Зампред Госдумы высоко оценил инфраструктуру Города Спутника (видео)

7 июля в 16:17 134 просмотра
, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Неверов. Он побывал в новой школе, во дворце водного спорта «Дельфин» и на набережной.

" data-title="Зампред Госдумы высоко оценил инфраструктуру Города Спутника — Пенза-пресс, рунет за день">

Город Спутник посетил заместитель председателя Государственной думы, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Неверов. Он побывал в новой школе, во дворце водного спорта «Дельфин» и на набережной.

Сергей Неверов отметил, что микрорайон активно развивается, что уже введен большой объем жилья, а население доходит до 25 тысяч человек. Он также упомянул развитую инфраструктуру Спутника: современную школу, детские сады, уникальную набережную, которая дает жителям возможность прекрасно проводить выходные недалеко от дома.

«Таких проектов не очень много в нашей стране. Это должно стать примером, это должно стать передовым проектом», — отметил гость и пожелал руководству региона и компании «Термодом» благополучия, успехов и дальнейшего совершенствования и продвижения.

Зампред Госдумы подчеркнул, что в основе будущего развития подобных проектов — снижение ипотечной ставки, благодаря этому позволить себе жилье смогут все, кто в нем нуждается, в частности, молодые семьи, педагоги и врачи.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics