Зампред Госдумы высоко оценил инфраструктуру Города Спутника (видео)

Город Спутник посетил заместитель председателя Государственной думы, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Неверов. Он побывал в новой школе, во дворце водного спорта «Дельфин» и на набережной.

Сергей Неверов отметил, что микрорайон активно развивается, что уже введен большой объем жилья, а население доходит до 25 тысяч человек. Он также упомянул развитую инфраструктуру Спутника: современную школу, детские сады, уникальную набережную, которая дает жителям возможность прекрасно проводить выходные недалеко от дома.

«Таких проектов не очень много в нашей стране. Это должно стать примером, это должно стать передовым проектом», — отметил гость и пожелал руководству региона и компании «Термодом» благополучия, успехов и дальнейшего совершенствования и продвижения.

Зампред Госдумы подчеркнул, что в основе будущего развития подобных проектов — снижение ипотечной ставки, благодаря этому позволить себе жилье смогут все, кто в нем нуждается, в частности, молодые семьи, педагоги и врачи.