В Пензенской области водителей проверят на трезвость

Проверки пройдут с 7 по 9 июля. Целью мероприятий является предупреждение ДТП с участием нетрезвых водителей.

Отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области призывает граждан сообщать о случаях, когда транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения. Позвонить можно по телефонам: 59−90−02, 59−90−03, 59−90−72 или по номеру 02.

Позвонив в дежурную часть, необходимо сообщить марку, цвет и регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения.