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В Пензенской области водителей проверят на трезвость

7 июля в 16:15 138 просмотров
«Нетрезвый водитель».

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Сотрудники Госавтоинспекции Пензенской области проведут мероприятие «Нетрезвый водитель».

Проверки пройдут с 7 по 9 июля. Целью мероприятий является предупреждение ДТП с участием нетрезвых водителей.

Отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области призывает граждан сообщать о случаях, когда транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения. Позвонить можно по телефонам: 59−90−02, 59−90−03, 59−90−72 или по номеру 02.

Позвонив в дежурную часть, необходимо сообщить марку, цвет и регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения.


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