В Пензу привезут православные святыни

8 июля в Пензу привезут мощи святителя Спиридона, епископа Тримифунтского (Саламинского), и частицу ризы Божией Матери.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, святыни прибудут к 8.30 в Спасо-Преображенский мужской монастырь (ул. Спасо-Преображенская, 6а). В монастыре они будут находиться до 12 часов 15 июля.

Святителю Спиридону молятся о решении материальных проблем. Он помогает найти работу, решить юридические вопросы, касающиеся денежных дел, ведения бизнеса.

Риза Богородицы — одежда, принадлежавшая, по преданию, Деве Марии. Пояс и Риза Божией Матери — очень редкие христианские святыни, которые с особенным благоговением почитаются верующими.