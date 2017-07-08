Продажу новых iPhone могут ограничить

Правительство США попросили запретить ввоз и продажу новых iPhone, а также ограничить реализацию уже находящихся на территории страны устройств.

С такой просьбой обратилась компания Qualcomm, представители которой утверждают, что Apple нарушает шесть патентов, связанных с продлением срока службы телефона.

Как пишет life.ru со ссылкой на The Verge, жалобу подали в Комиссию по международной торговле США и в Окружной суд США по Южному округу штата Калифорния.

Компания Qualcomm отмечает, что в основе каждого iPhone лежат ее изобретения.

«Apple продолжает использовать технологию Qualcomm, отказываясь платить за нее», — говорит Дон Розенберг, генеральный советник Qualcomm.

В Apple же считают, что Qualcomm берёт «непропорционально высокие» гонорары.