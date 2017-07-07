Пензенцев из отдаленных сел будут возить на диагностику

В министерстве здравоохранения Пензенской области обсудили меры по улучшению демографической ситуации.

7 июля в региональном министерстве здравоохранения состоялось заседание межведомственной комиссии при правительстве Пензенской области под председательством вице-губернатора Валерия Савина. Мероприятие было посвящено реализации мер, направленных на улучшение демографической ситуации, и снижению смертности населения региона.

«Участники межведомственной комиссии обсудили проведенную работу медико-социальных групп, мониторинг работы контакт-центров, регистратур поликлиник, а также проведения мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди жителей региона», — сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

На заседании комиссии с докладами по видеосвязи выступили представители администраций Бековского и Малосердобинского районов. Заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Ольга Майорова доложила об эффективности предпринятых администрацией города Каменки мер по улучшению демографической ситуации. Акцент был сделан на работе центров занятости и трудоустройстве жителей районов.

«Необходимо усилить работу по всем профилактическим направлениям в каждом районе. Активнее работать с жителями отдаленных сел, разъяснять необходимость прохождения диспансеризации и других обследований», — отметил вице-губернатор Валерий Савин.

Он поручил главам администраций взять на личный контроль организацию доставки населения для прохождения диагностики по выявлению различных заболеваний.